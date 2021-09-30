Olimpiyat madalyalı isyancı suçunu kabul etti

ABD’li olimpiyat yüzücüsü Klete Keller, 6 Ocak’taki Kongre isyanı davasında suçunu kabul etti.

Tayfun HOPALI / ABD

Olimpiyatlarda üst üste iki kez altın madalya kazanan Amerikalı yüzücü Klete Keller, Trump destekçileri tarafından 6 Ocak’taki ayaklanmaya katılmasıyla ilgili suçlamaları itiraf etti.

Keller, Twitter’da yayınlanan bir videonun sırtında “ABD” harfleri olan bir ceket giydiğini göstermesinin ardından Şubat ayında Washington D.C.’deki ABD Bölge Mahkemesi’nde yedi suçtan yargılandı.

Keller’ın resmi bir kovuşturmayı engellemeye yönelik savunması, Washington DC’deki ABD Bölge Mahkemesi’ndeki savcıların, Şubat ayında kendisine yöneltilen diğer altı suçlamayı reddetmeyi kabul etmesinden sonra geldi. Kelly, ayaklanma sırasında sırtında “ABD” harfleri olan bir ceket giydiğini gösteren Twitter’da yayınlanan bir videoda görüldü. Keller’ın içinde bulunduğu kalabalık, Meclis merkezindeki çalışan polislere saldırdı.

Keller daha sonraki bir tarihte cezalandırılacak. Keller’ın 21 ila 27 ay arasında hapis cezası alması bekleniyor.

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