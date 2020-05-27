Olimpos’u yok edecek plan

Şube yönetimi, imar planının iptali için dava hazırlıklarına başladıklarını bildirdi. Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Manav, SİT derecesinin düşürülmesinin fırsata dönüştürülüp plan hazırlandığını, planın korumayı değil yapılaşmayı artıracağını söyledi.

TARİHİ MİRAS RİSKE GİRDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Olimpos Antik Kenti 1,2 ve 3.derece Arkeolojik SİT Alanına İlişkin Milli Park sınırları dışında kalan, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni; 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları’ 12 Mart’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı.

Manav, asıl olarak kaçak yapıların yasallaştırılması amacıyla hazırlanan planın bölgede yapılaşma talebini daha da artıracağı ve tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının riske gireceği tespitini yaptı.

Ekolojik turizm adı altında yapılaşma

Başkan Manav, alanın bütüncül bir anlayışla korunması gerektiğine işaret ederken, şu tespit ve uyarılarda bulundu:

*Planlama kararıyla mevcut yapıların yasallaşmasına imkan veren planlama kararları aynı zamanda hiç yapılaşmamış şu an üzerinde portakal bahçeleri olan parselleri de ekolojik turizm adı altında yapılaşmaya teşvik etmektedir.

*Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planından korumadan ziyade kullanıma ilişkin planlama kararları geliştirildiğini görmekteyiz.