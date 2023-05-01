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1 Mayıs 2023
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Oliveira’dan mesaj: Sonuna kadar savaşacağım

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi.

Sarı – kırmızılılar 1-0 öne geçtiği mücadelede rakibine 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golleri, 35. dakikada Saiss, 58. dakikada Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Vincent Aboubakar’dan geldi.

OLIVEIRA’DAN BÜYÜK HATA

Karşılaşmanın 58. dakikasında Muslera’nın pasında, ceza sahası dışında topla buluşan Sergio Oliveira, Amir Hadziahmetovic’in baskısı sonrasında topu kaybetti.

Kaleciyle karşı karşıya kalan Hadziahmetovic’in vuruşunda direğe de çarpan top filelere gitti.

TARAFTARLARA MESAJ

Mücadelenin 62. dakikasında yerini Midtsjo’ye bırakan Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından taraftarlara bir mesaj gönderdi.

Portekizli yıldız kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Dün benim ve hepimiz için zor bir gündü. Ben profesyonel bir savaşçıyım. Asla vazgeçmem. Ama en iyi durumda olmadığım zamanları da anlayacak kadar mütevazıyım.

Taraftarları hayal kırıklığına uğratmış olabilirim, ancak sonuna kadar savaşacağım. Bu kulüp için kalbimi ve ruhumu vermeye devam edeceğim. Kulübümü, takım arkadaşlarımı ve tüm taraftarları seviyorum. Ben bir aslanım ve sonuna kadar da aslan olarak devam edeceğim. Hadi dövüşelim!”

Alaturka Online
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