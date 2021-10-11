Olivier Rousteing nasıl bu hale geldiğini bir yıl sonra itiraf etti

Dünyaca ünlü lüks giyim markası Balmain’in baş tasarımcısı Olivier Rousteing, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl evinde meydana gelen bir yangında yaralandığını duyurdu. Rousteing, 1 yıldır herkesten kaçarak yaşadığını da itiraf etti.

Fransız lüks moda evi Balmain’in baş tasarımcısı Olivier Rousteing, bir yıl önce yaşadığı korkunç deneyimi takipçileriyle paylaştı. 36 yaşındaki tasarımcı, Paris’teki evinde çıkan yangında ağır yaralandığını söyleyerek, sargılar içinde olduğu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Yangın sonrası sargılar içindeki görüntüsünü uzun süre sakladığını söyleyen Rousteing, “artık paylaşmaya hazır olduğunu” belirtti.

Rousteing, “Bu hikayeyi mümkün olduğunca çok insandan saklamak için her şeyi yaptım. Sırrı uzun süre ekibim ve arkadaşlarım arasında tutmaya çalıştım” ifadelerinde bulunurken, “Dürüst olmak gerekirse neden çok utandığımdan emin değilim. Belki de moda dünyasının mükemmellik takıntısı ve benim kendi güvensizliklerim etkili olmuştur. Zayıf görünmekten korktum” dedi.

Ünlü tasarımcı, tedavisi sürerken her yerini kıyafet ve aksesuarlar yardımıyla kapattığını belirtti. Rousteing ancak bir süre sonra sosyal medya aracılığıyla algı yaratma gücünü fark ettiğini belirtti. Bu yüzden de özel alanını sevdiklerine açmaya karar verdiğini anlattı.

“Bugün artık kendimi özgür, iyi ve çok şanslı hissediyorum” diyen Rousteing, “Yüzümde gülümsemeyle ve kalbim şükranla dolu olarak hayatımın yeni bir evresine başladım” dedi. Tasarımcı ayrıca, “Fırtınadan sonra daima güneş açar” ifadesini de kullandı.

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