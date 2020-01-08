2020’de Türkiye ekonomisini neler bekliyor?
Öncelikli hedef ekonomi mi, yerli otomobil mi, Kanal İstanbul mu?
Yerli otomobilin fiyatından, Kanal İstanbul’un maliyetine, Tüm merak ettikleriniz Ekokritik’te.. Namık Koçak soruyor, Murat Muratoğlu yanıtlıyor! Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “Olmayan doları satıyorlar” – Ekokritik (7 Ocak 2020)