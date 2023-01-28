Ölü bulunan 2 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından M.A.K’nin cenazesi, akrabaları tarafından teslim alındı.

Cenaze, Asri Mezarlık’ta kılınan namazın ardından Gümüşler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Akrabaların yer aldığı cenaze törenine, cezaevinde olan baba katılmadı. Gözaltına alınan annenin de aralarında olduğu 3 zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında Denizli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra tekrar emniyete götürüldü.

KARDEŞİNİN AĞLAMA SESİYLE BULDULAR

Asmalıevler Mahallesi’nde 26 Ocak’ta ağlama sesi duyulması üzerine müstakil eve giren komşular, M.A.K. (2) ile biri 9 aylık diğeri 5 yaşındaki kardeşleri evde yalnız bulmuştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan M.A.K’nin öldüğünü belirlemişti.

Çocukların babasının cezaevinde olduğu, anne G.K’nin (27) de V.Y. (32) ve A.E. (21) ile bir süredir aynı evde kaldığı tespit edilmişti.

SİGARA YANIKLARI VE DARP İZİ

M.A.K’nin cesedinde sigara yanıkları ve darp izi bulunmuş, ön otopside çocuğun beyin kanaması sonucu öldüğünün değerlendirildiği belirtilmişti.

İki kardeş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

Çocukların annesi G.K. ile arkadaşları V.Y. ve A.E. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evde uyuşturucu kullandıkları öne sürülmüştü. (AA)