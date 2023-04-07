Ölü bulunan Dina’nın annesi konuştu

Karabük’te eğitim gören Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın cansız bedeni 26 Mart günü Filyos Çayı’nda bulundu.

Dinabongho’nun bir otomobille ormana götürüldüğü ihtimali üzerinde duran ekipler, kentteki kameraları inceledi. Genç kızın yalın ayak sokakta koşarken görüntüleri ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Dinabongho’nun kıyafetleri ve telefonu kriminal incelemeye alındı. Pazartesi gününden beri genç kızın ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen üçü yabancı, sekiz kişi farklı zamanlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan beş kişi savcılık ifadesinin ardından, üçü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gabon Cumhuriyeti’nin başkenti Libreville’de yaşayan Ibouanga ailesinin sokağına ‘Dina için adalet. Nur içinde yat. Yeryüzü sana ışık olsun.’ yazan pankartlar asıldı.

İbouanga ailesinin tek katlı evlerinin girişi anma odasına dönüştürülürken, masanın üstü fotoğrafları ve çiçeklerle donatıldı. Kızının, Türkiye’deki Gabonlular tarafından hoş karşılandığını ve yardımcı olduklarını belirten Jessica Sandra Makemba Panga, şunları söyledi:

– Bir yabancı, bir ülkeye gittiğinde tüm topluluğu ona sahip çıkar. Çünkü topluluk yeni ailedir. Her şey iyiydi. Dina cep telefonunu burada bir arkadaşına göndereceğine dair söz vermişti. Ben istediğimde bile, “Sen benim annemsin ama arkadaşıma söz verdim. Sözümü tutmazsam doğru olmaz” dedi.

Gönderisinin iletilemeyeceğini öğrenince kızının tekrar postaneye gittiğini belirten Panga, şunları anlattı:

– Orada dinlenilmeyince sinirlendi. Sert sözlerle tartışmışlar. Dina beni arayarak, “Bu hiç iyi olmadı. Ağlıyorum, siyah olduğum için telefonumu geri vermek istemiyorlar” dedi. Kızıma sakin olmasını söyledim. Cumartesi günü, kızım postane çalışanlarından kendisinden büyük oldukları için özür dilemesi gerektiğini söyledi. Benim kültürümde haklı bile olsam gidip özür dilemem gerekir.

Jessica Sandra Makemba Panga

– Kızıma “Yanında biriyle git” dedim. Bana “Gündüz vakti, endişelenecek bir şey yok” diye cevap verdi. Postacılarla buluştuktan sonra geri gelince bana “Anne özür diledim. 250 liram vardı, hatta taksi paralarını ödemeyi teklif ettim ama reddettiler” diye anlattı. Bundan sonra Gabonlu arkadaşlarıyla buluştu ve 22.12’ye kadar telefonla konuştuk ve çocuğumdan bir daha haber alamadım.

“YETER Kİ ADALET YERİNİ BULSUN”

– Kızımın kaba olmadığını, çok saygılı biri olduğunu biliyorum. Onlar denilene göre insanları ten rengine göre ayırmıyor. Bırakın adaleti yerine getirsinler çünkü hepimiz insanız. Ben kızımı Türkiye’ye gönderdim. Türklerin ten rengine bakmadığını biliyorum. Bu yüzden onlara güveniyorum. Yeter ki adalet yerini bulsun.

– Ben kızımı hayvanların eline göndermedim. Türkiye’ye gönderdim. Çünkü Türklerin tüm insanları koruyan kanunları var. Türklere güveniyorum, yeter ki adalet yerine gelsin. Uzaktan yakından destek olan dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dina’nın başlattığı mücadelenin daha başında olduğumuzu söylemeliyim. Gurbetteki çocuklarımızın başına kızıma olanlar gelmesin diye mücadeleyi sürdürmeliyiz. (DHA)