Ölüdeniz fay hattı nerede, hangi illerden geçiyor?

Ölü Deniz Transform Fayı (DST), bazen Ölü Deniz Çöküntüsü ve Ölü Deniz Fay Zonu olarak da biliniyor. 20 Şubat Pazartesi günü Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremin Ölüdeniz fay hattı kırığı üzerinde olduğu görüşü gündeme geldi. Başta bölge halkı olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde Ölüdeniz fay hattının yeri, nerelerden geçtiği merak ediliyor.

ÖLÜDENİZ FAY HATTI NEDİR?

Ölüdeniz fay hattı, Maraş üçlü ekleminden (Türkiye’nin güneydoğusundaki Doğu Anadolu Fay Hattı ile bir kavşak) kuzey ucuna uzanan bir dizi faydır.

Fay sistemi, batıda Afrika levhası ile doğuda Arap levhası arasındaki dönüşüm sınırını oluşturuyor. İki plakanın göreli hareketlerini gösteren, sol yanal yer değiştirme bölgesidir.

Her iki plaka da genel bir kuzey-kuzeydoğu yönünde hareket eder, ancak Arap Plakası daha hızlı hareket ediyor ve bu da yaklaşık 107 km güney ucundaki fay boyunca gözlenen sol yanal hareketlerle sonuçlanır.

ÖLÜDENİZ FAY HATTI NEREDE, HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Ölüdeniz fay zonu Hatay’ın güneyinden geçmekle birlikte Suriye, İsrail, Ürdün, Lübnan siyasi sınırlarına uzanmaktadır.

Kahramanmaraş depremi ardından burada enerji birikebileceğine dikkat çeken uzmanlar bu fay ve Adana ve Kıbrıs gibi bölgelerde bu şiddette deprem oluşabileceğine dikkat çekiyor.