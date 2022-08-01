‘Ölüm gemisi’nin yola çıkması öncesi halk sağlığı uyarısı

Bünyesinde barındırdığı asbest miktarı nedeniyle uzmanlar tarafından “ölüm gemisi” olarak nitelendirilen, Brezilya’ya ait savaş gemisi Nae Sao Paulo’nun İzmir Aliağa’da söküm işleminin yapılacak olmasına tepkiler sürüyor. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), geminin en geç 5 Ağustos’ta yola çıkacağı bilgisini paylaşarak, bir kez daha uyarıda bulundu.

DGD-SEN’den yapılan açıklamada, “En geç 5 Ağustos’ta NAe São Paulo gemisinin Türkiye’ye doğru yola çıkacağı bilgisi üzerine bir kez daha uyarıyoruz! Asbest, zehirli gazlar, radyoaktif maddeler ve ağır metaller içeren bu geminin Aliağa’da sökülmesi ulusal ve uluslararası hukuku ihlal edecektir” denildi.

Brezilya donanmasına ait olan Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa’da sökümü için Sök Denizcilik’e 30 Mayıs 2022’de izin verilmişti. Gemide yaklaşık 900 küsür ton asbestin yani sıra, zehirli gazlar, ağır metaller, ağır yağlar, hidrokarbonlar, radyoaktif maddeler, vektörler, balast suyu, organotin, PCB, PPB, PCts ve daha birçok insan sağlığı ve çevreyi tehdit edecek madde bulunduğu belirtiliyor. Uzmanlar, geminin getirdiği maddelerle “Kanser vakalarında artış” yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

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