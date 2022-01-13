Ölüm kavşağından U dönüşü yaptı

Bitcoin düşüş sinyalinin başladığını gösteren ‘ölüm kesişimi’ne doğru ilerlerken, ABD’de açıklanan enflasyon verileri ile yön değiştirdi. Bitcoin 43.925 dolara kadar yükselmeyi başardı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Bitcoin, piyasalarda düşüş trendinin başlayacağının işareti olarak görülen ‘ölüm kavşağı’na doğru ilerlerken; ABD’de %7 ile 1982’den bu yana en yüksek enflasyonun açıklanması hareketi tersine çevirdi. Bitcoin dakikalar içinde 43.400 dolardan 43.925 dolara kadar yükseldi. Yatırımcıların günlük kazancı %5.6’ya ulaştı. Ethereum da yükselerek 3.377 dolara çıktı ve günlük kazançlarını %8’e çıkardı. Bitcoin pazartesi günü sert bir düşüşle eylülden bu yana ilk defa 40 bin doların altını görmüş, salı gününü ise 42 bin doların üzerinde kalma çabası ile geçirmişti.

SERT DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

Kısa vadeli hareketli ortalamanın (50 günlük) uzun vadeli hareketli ortalamayı (200 günlük) yukarıdan aşağıya doğru keserek altına düştüğü grafik modeline ‘ölüm kesişimi’ (death cross) deniyor. Bu kesişmenin çoğunun meydana geldiğini belirten Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuğberk Çitilci, Bitcoin’de 60 bin dolar referans alındığında 20 bin dolarlık bir düşüş hareketinin büyük bölümünün zaten devreye girdiğini, Bitcoin’de fiyatlamaların çok sert aşağı gelecek gibi algılanmaması gerektiğini söyledi.

Binance’ın kurucusunun serveti Bitcoin’in mucidini geçti

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, Binance’ın 2021 gelirlerini spot ve türev piyasalarındaki işlem hacimleri ve aldığı komisyonlarla hesaplayarak kurucusu Changpeng

Zhao’nun yaklaşık servetini 95.8 milyar dolar olarak hesapladı. Böylece Binance’ın kurucusunun servetinin Bitcoin’in mucidi kabul edilen Satoshi Nakamoto’nun servetini ikiye katladığı düşünülüyor. Bloomberg’in yaptığı hesaplamaya göre Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto’nun serveti 45.8 milyar doları, bir kripto para borsası olan FTX’in kurucusu Samuel Bankman-Fried’in serveti ise 15.4 milyar doları buluyor.

Faiz artış hızı ve şiddeti ana tema olacak

– ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında başlayarak faiz oranlarını 2022 yılında 3 kez artıracağının öngörüldüğünü dolayısıyla ana temanın, faiz artış hızı ve şiddetinin önemli olacağını belirten Dr. Tuğberk Çitilci, hem ons altın hem de ons altından rol çalan kripto varlıkların bu gelişmelerden etkileneceğini söyledi.

Çitilci, “ABD’de enflasyon yüksek tek hanelerden çift haneye doğru giderse ve Fed faiz artırımlarında geç kalacak olursa Amerikan ekonomisinde başka bir senaryo konuşulmaya başlanır ve kripto varlıklarda negatif etki yapar” dedi.