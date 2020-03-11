Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri zorla hastaneye götürüldü

Grup Yorum üyelerinin ölüm orucu eylemlerini sürdürdükleri İstanbul Sarıyer Küçük Armutlu’daki Direniş Evi, gece saat 03.00’te polislerce basıldı. Eylemlerinin 265. gününde olan Helin Bölek ve 268. gününde olan İbrahim Gökçek, ikiliye refakat eden Yurdagül Şimşek, Erdinç Aslan Ayhan Gün, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Bölek ve Gökçek’ten uzun süre haber alınamadı. Halkın Hukuk Bürosu sabah saatlerinde müvekilleri Gökçek ve Bölek’in hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Avukatlar, zorla müdahaleye tepki göstererek şunları söyledi:

AVUKATLARDAN AÇIKLAMA

* Ölüm orucunda olan ve Grup Yorum üyesi olan müvekkillerimiz Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in kaldığı evin basıldığı, evde bulunanların ters kelepçeli halde bekletildiği evde aramanın devam ettiği bilgisi verildi.

* Müvekkillerimizin rızasının yokluğu gözardı edilerek yapılacak bir müdahale sonucunda meydana gelebilecek her olumsuzluk karşısında, müdahaleyi gerçekleştiren doktorların ve buna zorlayan polislerin uluslararası anlamda sorumlulukları doğacaktır

* Türkiye’nin de imzacısı olduğu ve iç hukuka uyarlamak amacıyla meclisten geçirdiği biyo-tıp sözleşmesinin 5.maddesi ve diğer birçok uluslararası sözleşmeye göre ilgili kişinin muvafakati bulunmaksızın tıbbi müdahalede bulunulması yasaklanmıştır.

“ZORLA MÜDAHALE CİNAYETTİR”

* Ölüm orucu direnişçilerine daha önceki kitlesel ölüm orucu eylemlerinde irade dışı müdahale işkencesi denenmiş ve bu müdahaleler, eylemcilerin hayatını kaybetmesine, sakatlanmasına veya vücudunda kalıcı hasarlar oluşmasına sebebiyet vermiştir.

* Müvekkillerimizin sağlığında bu denli olumsuzluklara yol açabilecek olan her türlü müdahale işkencedir. İşkence insanlık suçudur! İşkence suçunun zamanaşımı yoktur!

* Zorla müdahale ile sakat bırakılan yüzlerce insanın avukatlığını yaptık. Zorla müdahale işkencedir. Müvekkillerimizin müdahaleyi kabul etmediklerine dair beyanlarına rağmen onlara dokunmak suçtur. Zorla müdahale cinayettir

GRUP YORUMDAN AÇIKLAMA

Grup Yorum da Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in sağlık durumu hakkında bilgi alamadıklarını duyurdu. Hastaneye gidilmesi için çağrı yapan Grup Yorum şunları söyledi:

* Arkadaşlarımız Helin Bölek ve İbrahim Gökçek Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesindeler. Helin’in kaydı var. Zorla müdahaleyi kabul etmiyorum diye beyanda bulunmuş. Tüm halkımızı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sahiplenmeye çağırıyoruz

* Helin ve İbrahim şuan Ümraniye Eğt. Araştırma hastanesindeler. Sağlık durumları hakkında net bir şey öğrenemedik, aileleri yanında. Gelişmeleri aktaracağız… Kendine “insanım” diyen herkesi Ümraniye Eğt. Araştırma önüne çağırıyoruz. Biz birleşelim, Helin ve İbrahim yaşasın!