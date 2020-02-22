Ölümcül virüste ‘kaçak göçmen’ tehdidi

Çin’in Hubei eyaletinin yönetim merkezi olan Wuhan kentinde ilk olarak görülen yeni tip Corona (Covid-19) virüsünün görüldüğü ülke sayısı 30’a yaklaştı. Virüse maruz kalan 76 bin 775 kişinden 2 bin 361’inin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün Türkiye’de görülmediğini açıkladı. Ancak, sınır komuşusu olduğumuz İran’da şu an itibariyle 18 kişide tespit edilen Covid-19’un 5 can aldığı açıklandı. Yaşanan bu ölümlerin ardından İranlı mevkidaşıyla görüşen Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında tedbir aldıklarını duyurmuştu.

KAÇAK GÖÇMEN TEHDİDİ

Sağlık Bakanlığının sınır kapılarına ateş ölçer ve termal kamera yerleştirmesi, sağlık personeli bulundurmasına karşın yaşanan durum, akıllara kaçak göçmen sorununu getirdi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılında Türkiye’de yakalanan kaçak göçmenlerin başında ilk iki sırada Afganistan ve Pakistanlılar bulunuyor.

Her iki ülkeden gelenlerin de daha çok İran üzerinden ülkemize giriş yaptığı biliniyor. Bu sebeple, İran’da görülen yeni tip Corona virüsünün kaçak göçmenler yoluyla ülkemize sıçrama ihtimalini artırması endişeye sebep olmuş durumda.

Göç İdaresi verilerine göre, geçtiğimiz yıl tüm illerde yapılan çalışmalarda 12 ayda 201 bin 437 Afgan, 71 bin 645 Pakistanlı yakalanırken, kaçak durumdayken yakalanan İranlıların sayısının da 8 bin 753 olarak tespit edildi.

SINIR KAPISINA YAKIN YERLERDEN ÜLKEYE KAÇAK GİRİŞ YAPABİLİRLER

Uzmanlar, doğu illerinde çetin kış şartlarının yaşandığını belirtirken, bu dönem yasa dışı kaçak göçmenlerin sınır kapılarını kullanmadan girişi yapmasının zor olduğunu belirtiyor. Ancak, farklı yollarla kamyon ya da TIR’larla sınır kapılarına kadar gelen kaçak göçmenlerin, burada bir yolunu bularak ülkemize girebildiğini ya da sınır kapılarına yakın bölgelerden giriş yaptıklarını belirtiyor.

MASKE VE ELDİVEN DAĞITILDI

Van ve Ağrı’ya giriş yapan Pakistan, Afganistan, Bangladeşli kaçak göçmenler güvenlik güçlerine bu illerde yakalandıklarında, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı “Geri Gönderme Merkezlerine” götürülüyorlar.

Kaçak göçmenlerin virüs taşıma ihtimaline karşı bu merkezlerde de önlem alındığı öğrenildi. “Geri Gönderme Merkezleri”nde alınan tedbirler kapsamında çalışanlara eldiven ve maske dağıtılarak bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

YALAN BEYANLAR GERİ GÖNDERME SÜRECİNİ UZATIYOR

Uzmanlar, virüslerin taşınmasında etkisi olabilecek kaçak göçmenlerin, geri gönderilmesinde de problemler yaşandığını dile getiriyor. Geri gönderme merkezlerinde tutulan özellikle Afgan ve Bangladeşli kaçakların, kimliklerinin beyana göre öğrenildiği belirtiliyor.

Birçok kaçak göçmen doğru bilgi vermiyor. Kaçakların ülkeleri ile yapılan yazışmaların uzun sürdüğünü belirten uzmanlar, yalan beyanların bu süreci daha da uzattığına dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler anlaşmaları yükümlülükleri ve “Geri Kabul Anlaşmaları” sebebiyle sınır dışı işlemleri uzayan kaçaklar, Van ve Ağrı’daki merkezlerin kapasitesini açmaları sebebiyle batı illerine gönderiliyor.

