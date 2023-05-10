Ölüme neden olan binanın tahliyesini mahkeme durdurdu

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın dış cephesinden 25 Nisan Salı günü düşen beton parçası Mahbup Uzunay’ın (38) başına isabet ederek ölümüne neden olmuştu. Uzunay’ın cenazesi Edirne’de toprağa verilirken Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri binanın bodrum katında yaptıkları incelemede, kolonlardaki demirlerin korozyona uğradığı, bazı kirişlerin delinerek boru geçirildiğini tespit etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin daha önce yaptığı incelemede yüksek risk anlamına gelen D sınıfı değerlendirmesi yapılan 1986 yılında ruhsat verilen binadaki daire ve işyeri sahiplerinin tahliyesine karar verilmiş, ancak, aynı gün binanın boşaltılması için 15 gün süre tanınmıştı.

GÜNDEMDEKİ BİNADA SAĞLIK MERKEZİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Binadaki sağlık merkezinin müdürü İsmail Sazlı, binanın kentsel dönüşüme girebilmesi için karot örnekleri aldırdıklarını, sonucu çıkıncaya kadar İstanbul Bölge İdare Mahkemesine dava açarak tahliye kararını 20 gün süreyle durdurduklarını söyledi.

Sazlı, “Karar, Avcılar Belediyesine iletildi. Hasta kabulüne devam ediyoruz. Bu süre içerisinde karot örneklerinin sonucu çıkacak. Çürük raporu çıkarsa 90 günlük yasal süre var. Bu rapora itiraz edilirse süreç uzar” dedi.

Mahbup Uzunay’ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (DHA)