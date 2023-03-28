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28 Mart 2023
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Ölümlü mide botoksu ameliyatı olayında, 2 doktor yine serbest

Alaturka Online
Alaturka Online

Tuzla’da özel bir hastanede mide botoksu yaptıran bazı hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda mide botoksu yaptıran hastaların yoğunlukla İstanbul ve İzmir’de ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerdeki hastalarla birlikte toplam 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi. Tuzla’daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistanlı Aylar Korhanova 23 Martta hastanede hayatını kaybetmişti.

DOKTORLAR 2 KEZ SERBEST BIRAKILDI

Hastaların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve firma sahibi C.T.’yi gözaltına alarak ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca el konulmuştu. Yakalanan şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı. Türkmenistanlı Aylar Korhanova ölümü sonrasında doktorlar C.C.E. ve Ş.Ş. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 2 doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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