Olumsuz hava şartları nedeniyle Mısır'ın Şarm eş- Şeyh Limanı'nda faaliyetler durduruldu

KAHİRE (AA) – Mısır’ın Güney Sina bölgesindeki Şarm eş- Şeyh Limanı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Kızıldeniz Limanları İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızıldeniz'de şiddetli rüzgar nedeniyle bugün 4 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Sefer güvenliği nedeniyle Şarm eş- Şeyh Limanı’nda küçük ve büyük birimlerin tamamında faaliyetler durduruldu.

Açıklamada liman yönetimi tarafından, deniz ulaşım güvenliğinin sağlanması, kamu ve özel mülklerin korunması için meteorolojinin anbean takip edildiği kaydedildi.

– İskenderiye'de yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi

Mısır'ın Akdeniz kenti İskenderiye'de ise bugün sabah itibarıyla etkisini gösteren yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintileri şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada 6 gün boyunca yoğun yağış ve şiddetli rüzgarın devam edeceği uyarısı yapıldı.