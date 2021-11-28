“Ölümüne ‘Erdoğan’cıyız” diyen amca ile genç arasında olay tartışma! Cep telefonunu çıkardı ve…





Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. İstanbul Küçükçekmece'de ekonomi ile ilgili düşüncelerini sorduğumuz yurttaşlar arasında tartışma çıktı. "Ölümüne Erdoğan'cıyız" diyen bir amca ile bir genç tartıştı. Konu cep telefonuna kadar geldi. Genç çocuk amcaya "Ekonomiyi telefonla ölçeni tarlaya gönder çalışsın" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #ekonomi #tartışma #röportaj #haber #siyaset #politika #receptayyiperdoğan #yurttaştv