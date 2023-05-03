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3 Mayıs 2023
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Ölünün arkasından konuştu öldürüldü

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Adana’da Turhan ailesi, 24 Nisan 2020’de 14 yaşındaki T.Z.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Fatih Turhan’ın (53) ölüm yıl dönümünde mevlit yaptı. Mevlide katılamayan Fatih Turhan’ın arkadaşı Murat Daş, 1 Mayıs’ta Turhan ailesinin mahalledeki kıraathanesine geldi.

Turhan’ın üvey kardeşi Yıldıray Çakır ile buluşan Daş, bir süre sohbet etti. Bu sırada kıraathanenin duvarındaki Fatih Turhan’ın fotoğrafını gören Daş, “Rahmetli çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı” deyip, iddiaya göre, küfretti.

TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VURDU

Bu duruma sinirlenen Çakır, Daş’a tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Çakır, Daş’ı tabancayla göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Daş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüpheli Çakır’ı saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

Emniyete götürülen Çakır, üvey ağabeyine küfrettiği için Daş’ı vurduğunu belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Alaturka Online
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