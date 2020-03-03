Ölüye oy kullandırmakla suçlanıyorlardı! Hakim kararını verdi…

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Kadıköy’de hayatını kaybeden bir kişiye oy kullandırdıkları gerekçesiyle yargılanan sandık görevlilerinin yargılandığı davanın ilk duruşması Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan dördü katıldı. 2081 numaralı sandıkta görevli olduğunu belirten A.Ç., oy kullanmaya gelen kişilerin kimliklerine dönüşümlü olarak baktıklarını söyledi. Ölen Müveddet Köprülü’nün oğlu A. Köprülü’nün yanlış yere imza atması konusunda bilgisi olmadığını söyleyen A.Ç., “Kendisini tanımıyorum. Şaşırdım. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum” dedi.

ÖLDÜKTEN SEKİZ GÜN SONRA OY KULLANMIŞ!

Sandık görevlisi öğretmen İ.Ö. de “Seçim sürecinde herkesin kimliklerini kontrol edip imzalarını almak suretiyle süreci bitirip sayımları yaptığımızda hiçbir eksik hususa rastlamadık” dedi. A. Köprülü’yü tanımadığını, onun kullandığı oyla ilgili bir bilgisi olmadığını belirten İ.Ö. de beraatini istedi. Bir diğer sandık görevlisi E.Ö. de benzer yönde ifade verdi. Mahkeme, yüklenen suça ilişkin sabit delil oluşmadığını gerekçe göstererek sanıkların beraatlerine karar verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2081 numaralı sandıkta 1925 doğumlu Müveddet Köprülü’ye oy kullandırıldığına ilişkin sandık sonuç tutanağında imzasının bulunduğu, ancak Köprülü’nün 23 Mart tarihinde öldüğü ifade edildi.

MERHUMENİN OĞLU FARK ETTİ

Merhumenin oğlu A. Köprülü’nün beyanında annesi ile isimlerinin alt alta yazıldığını, kendisinin imza sütunu yerine yanlışlıkla annesinin imza sütununa imza attığını, kendi yerine ise kimin imza attığını bilmediğini söylediği belirtildi.

BİR YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

2081 numaralı sandığın başkanı ve görevlileri A.R.A., A.Ç., E.Ö., Ö.İ. ve Z.G.’nin, “Görevi ihmal” suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyordu. 266 geçerli oyun kullandığı sandıktan CHP‘ye 212, AKP‘ye 35, İYİ Parti‘ye 19 oy çıkmıştı. (DHA)