Olympiakos, teknik direktör Pedro Martins'in sözleşmesini uzattı

İSTANBUL (AA) – Yunanistan Süper Lig ekibi Olympiakos, Portekizli teknik direktör Pedro Martins'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Olympiakos Kulübü, 49 yaşındaki Martins'in bu yaz bitecek kontratının 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Ülkesinde Maritimo, Rio Ave ve Vitoria Guimaraes gibi takımları çalıştıran Martins, 2018'de Olympiakos'un başına geçmişti.
Martins yönetimindeki Olympiakos, ligde 26 haftalık normal sezonu namağlup şekilde 66 puanla lider tamamlamıştı. Ligde play-off ve play-out karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle martta askıya alınmıştı.