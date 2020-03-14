Olympique Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas’dan ‘beyaz sezon’ ve Euro 2020 açıklaması!

Fransız kulübü Olympique Lyon’un deneyimli başkanı Jean Michel-Aulas, corona virüsü sebebiyle Fransa Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nın şu aşamada tamamlanmasının imkansız olduğunu ve Ligue 1’de düşenin ve şampiyonun olmadığı bir ‘beyaz sezon’ ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Jean-Michel Aulas La Monde’a yaptığı açıklamada Fransa Kulüpler Birliği Başkanı olarak Fransa Federasyonu ile bir araya geldiklerini ve ligin ertelenmesinin yanında bu sezon düşen ve şampiyon olan takımın olmayan bir sezon olarak geçilmesini talep ettiğini söyledi. Aulas, koşullar ne olursa olsun yönetmeliklerin ışığında hareket edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Fransız Başkan ayrıca Avrupa Şampiyonası’nın 2021 yazına ertelenmesi konusunda 55 üye federasyon ile birlikte Salı günü UEFA’ya başvurulacağını açıkladı.

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