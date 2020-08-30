Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda kupayı “Akkim Cheese” takımı kazandı

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Eker TAYK Trofesi Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda kupayı kazanan takım Akkim Cheese oldu.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından Eker Süt Ürünleri'nin sponsoru olduğu trofe kapsamında düzenlenen Olympos Regatta'nın ikinci gününde yelkenciler, Moda Deniz Kulübü önünden verilen startın ardından Prens Adaları’na doğru seyretti.

"Yeni rüzgarlara yelken aç" mottosuyla gerçekleştirilen, Akkim Cheese takımının kupayı aldığı organizasyonda sınıf birincileri ise şöyle:

IRC 0: Kinowa

IRC I: Team Linea Rossa

IRC II: Akkim Cheese

IRC III: Hedef Yelken 29

IRC IV: Alize G28

Gezi: Carpediem

Spor: Kalamış Yelken – Kabkom

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