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16 Nisan 2023
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Omar Colley: Galibiyet serisini sürdürmek istiyorduk

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor’la 0-0 berabere kalan Beşiktaş’ta Omar Colley, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini ve beraberlik nedeniyle üzgün olduklarını belirten Gambiyalı stoper, şu ifadeleri kullandı:

‘Daha iyi olmak için çalışacağız’

“Üzgünüz, buraya kazanmak için gelmiştik. Bir sonraki maçta daha iyi olmak için çalışacağız. Gol yemedik, bu pozitif bir durum. Galibiyet serisini sürdürmek istiyorduk. İkinci yarıda bazı anlarda konsantrasyonumuzu kaybettik ama iyi savunma yaptığımız için gol yemedik.”

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