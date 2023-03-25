Ömer Çelik: Kur’an-ı Kerim ve şanlı Türk Bayrağına saldırıyı lanetliyoruz

AKP’li Çelik, Twitter hesabından Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, saldırıyı lanetleyerek şunları belirtti:

* “Danimarka’da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Türk Bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz. Değerlerimize yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

* Danimarka makamlarının Türkiye’ye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna ifade özgürlüğü adı altında izin vermesini şiddetle kınıyoruz. Nefret eylemlerine izin verenler, kendi demokrasilerini de zehirliyorlar.

* Avrupa’nın sağduyulu siyasetçileri başta olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret salgınına karşı harekete geçmeli; tedbir almalı ve gerekeni yapmalıdır. Nefret siyasetinin ve eylemlerinin demokratik değerleri tehdit etmesine izin verilmemelidir.” DHA