Ömer Erdoğan: “Adana Demirspor’u kutluyorum”

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor’a 4-2 mağlup olan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Adana Demirspor’un oyuna çok hakim olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“4-2’lik bir mağlubiyet yaşadık. Geçen haftaki Ümraniyespor maçıyla kıyaslarsak bugün sahada, özellikle topa sahip olduğumuz dönem daha bilinçli oynayan, daha doğru topun arkasında durmaya çalışan bir Alanyaspor takımı vardı. Çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Özellikle iç sahada çok coşkulu taraftarların önünde hücumsal futbol oynayan ve çok iyi geçişler yapan, hem kenarlarını, hem savunma arkalarına koşturup merkezden özellikle hücuma topla birbirine desteği yapan bir takıma karşı oynadık. Aslında bunlara hafta içi oyuncularımızla çalıştık. Ancak daha az net pozisyon vermemiz lazım. Daha az top kaybetmemiz lazım. Çünkü özellikle çıkışlarda çok ciddi top kayıplarımız oldu. Bu da ister istemez top kaybı sonrası geçiş oyununda Adana Demirspor’a fırsat vermemize neden oldu. Maç 4-2 olduktan sonra oyuncularımız üçüncü golü bulmak için çaba gösterdi. Adana Demirspor’un da kutluyorum. Buraya bizi desteklemeye gelen Alanyaspor taraftarlarını da teşekkür ediyorum.”

Maçta sakatlanarak çıkan kaleci Runarsson’ın sağlık durumu hakkında da bilgilere veren Erdoğan, “Maalesef talihsiz bir çarpışma sonrası kafasında bazı sıkıntılar oldu. Tomografi çekildikten sonra daha net bilgi verebilirim ama şu an içerideki durumu iyi. Biraz baş dönmesi var. İnşallah en yakın zamanda aramıza sağlıklı bir şekilde katılır” diye konuştu.

ADANA (İHA)