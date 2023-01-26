Ömer Erdoğan: İnşallah güzel bir futbolla 3 puanı alan taraf oluruz

Ankaragücü, Süper Lig’in 21’inci haftasında konuk edeceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdu. Antrenman öncesinde MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, açıklamalarda bulundu. İyi bir gidişata sahip olduklarını belirten Ömer Erdoğan, “Futbol anlamında belki son maçlarda sonuca yansıtamadık ama ilerisi için çok umut vadeden bir futbol oynuyorduk, çok iyi mücadele eden bir futbolcu grubumuz vardı. Son iki maçta bu iyi oyunun karşılığını galibiyetler ve puanlarla almış olduk. Şimdi içeride oynayacağımız çok önemli bir Gaziantep maçı var. Özellikle son maçtaki galibiyetin anlamının daha iyi olması için bu maçta galip gelmemiz gerekiyor. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah dolu bir stadyumda, taraftarlarımızın önünde güzel bir futbolla 3 puanı alan taraf oluruz” dedi.

“SON HAFTALARDAKİ GÜZEL GİDİŞATIN MİMARI OYUNCU KARDEŞLERİM”

Gaziantep FK’da teknik direktör değişimi nedeniyle oluşan belirsizliğin oyun planlarını değiştirmeyeceğini kaydeden Erdoğan, “Önemli olan bizim neler yapabileceğimiz. Biz de artık bazı şeyleri oturttuk. Özellikle takım savunmasını çok ciddi ve iyi bir şekilde yapıyoruz. Analizlerde de özellikle oyuncularıma ısrarla gösterdiğim şey, bizim Konya’da sonuca ulaşmamızın nedeni gerçekten takım halinde çok iyi savunma yapmamızdı. Önceki oynadığımız Galatasaray deplasmanı, Adana Demirspor deplasmanı, Beşiktaş kupa maçında futbol olarak, pozisyon olarak daha dolu bir oyun vardı ama Konya maçında da öyle bir futbol gerekiyordu. Biz her zaman keyif veren futbol oynamak, topa çok sahip olmak ve pozisyon üretmek istiyoruz ama bazı maçlarda maçın gidişatına göre oyuncuların oyuna göre reaksiyon göstermesi gerekiyor. Bu da karakteri ile ilgili. Bazen rakibin oyun anlayışı gidişatı başka bir oyuna itiyor. Oyuncularım konusunda beni en çok mutlu eden şey, herkes saha içerisinde çok fazla sorumluluk alıyor. Bizi bundan sonra da başarıya götürecek en önemli faktörlerden bir tanesi saha içerisinde herkesin sorumluluk alması ve dayanışması. Son haftalardaki güzel gidişatın mimarı oyuncu kardeşlerim” diye konuştu.

“BELKİ BU AKŞAM BİR OYUNCU ARAMIZA KATILACAK”

Takıma yapılacak takviyelere ilişkin de konuşan Erdoğan, transfer kadar önemli olan bir diğer konunun da kadroda sayıyı azaltmak olduğunu ifade ederek, “Çok ilerlediğimiz oyuncular var, bugün bekleyip aksamalar nedeniyle yarına ertelediğimiz oyuncular var. Belki birisi de bu akşam aramıza katılabilecek. Çok yoğun bir şekilde mesai harcıyoruz. Aradığımız her mevkide oyuncuları belirledik ve çok ciddi aşama kaydettik. Hedefim altyapıdan oyuncularla birlikte 24 kişilik bir kadro ve 4-5 oyuncuyu aramıza katmak” dedi.

“KUPADA ÇEYREK FİNALE KALMAK GURUR VERİCİ”

Ömer Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’ndeki Trabzonspor eşleşmesine de değindi. Kupa maçı için uzun bir süreç olduğunu ve öncelikle önlerindeki maça bakacaklarını ifade eden Erdoğan, “Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalmak bizim için gurur verici. İnşallah Trabzonspor maçına kadar ligdeki gidişatımızı çok daha sağlıklı sürdürüp kupa maçına da çok daha moralli ve özgüvenli çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA,(DHA)