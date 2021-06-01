Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti

İSTANBUL (AA) – Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Ömer Faruk Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, bugün resmi olarak kulübüm Fenerbahçe'den ayrılıp yeni bir maceraya atılıyorum. Seçtiğim bu yol kimilerinizi kırmış, kimilerinizi üzmüş olabilir ancak ben kariyerim için en doğrusu olduğunu düşündüğüm Avrupa hayalimi gerçekleştirmek üzere yola çıkıyorum. Başta başkanım Ali Koç olmak üzere gerek A takımda gerek altyapıda üzerimde emeği olan herkese ve son olarak bütün taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Orta sahada görev yapan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın Stuttgart takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.