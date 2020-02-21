Ömer Faruk Kavurmacı kimdir? Ömer Faruk Kavurmacı mesleği nedir?

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı olarak bilinen Ömer Faruk Kavurmacı’nın biyografisini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Pierre Cardin, Cacharel ve US Polo Assn. gibi giyim markalarının ana lisansörü olan Ömer Faruk Kavurmacı aynı zamanda inşaat sektöründe de yer almıştır. Peki Ömer Faruk Kavurmacı kimdir? İşte iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı’nın hayatı…

ÖMER FARUK KAVURMACI KİMDİR?

1976 yılında İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini Fatih Kolejinde, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Aydınlı Grup’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ömer Faruk Kavurmacı aynı zamanda dünyaca ünlü moda markaları olan Pierre Cardin, Cacharel ve US Polo Assn. gibi markaların ana lisansörüdür. Aydınlı Grup, 2009 yılında Solarkent projesi ile inşaat sektörüne giriş yapmıştır.

Ömer Faruk Kavurmacı, Türkiye Genç İş Adamları Derneğine (TÜGİAD) 25.09.2007 üye olmuş, 14.12.2010 yılında ilişiği kesilmiştir. İstanbul Sanayi Odası, Küresel Atılım Sanayi ve İşadamları Derneği, Büyükçekmece Sanayici ve İşadamları Derneği üyeliği ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatci Birlikleri ve Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yapmaktadır.

İngilizce bilen Ömer Faruk Kavurmacı, evli olup iki çocuğu bulunmaktadır. Ömer Faruk Kavurmacı, İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kızı Kübra Topbaş’la 2001 yılında evlendi.

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