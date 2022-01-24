Omicron kabusu marketleri vurdu: Tuvalet kağıdı krizi yaşanıyor

Yeni Zelanda’da Omicron varyantının yayılmasıyla hükümet yeni önlemleri devreye soktu. Halk, kısıtlamaların devreye girmesiyle marketlere akın ederken, ülkede tuvalet kağıdında stok sıkıntısı yaşandığı açıklandı.

Yeni Zelanda’da uzmanlar, Başbakan Jacinda Ardern’in dokuz Omicron vakası nedeniyle sert kısıtlamalar getirme kararının ardından, halkın marketlere akın ettiğine dikkat çekerek, ülkede ‘bir hafta içinde’ tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yeni Zelandalılar hükümetin dün yeni kısıtlamalar ilan etmesinin ardından acil malzeme almak için marketlere akın ederken, rafların boş olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ülkedeki yeni kurallara göre, marketler gibi halka açık alanlarda yüz maskeleri takması gerekiyor ve ülkede bir dizi Omicron vakası tespit edildikten sonra Pazartesi gününden itibaren ortak alanlarda kişi sınırlaması var.

‘TEMEL İHTİYAÇLARDA KITLIK YAŞANIYOR’

Ardern, bu süreçte işletmelerin açık kalabileceğini ve insanların hala ailelerini ve arkadaşlarını ziyaret edip ülke çapında özgürce dolaşabileceğini kaydetti.

Başbakan’ın, dükkanlar açık olduğu için Yeni Zelandalılar’a panikle satın almalarına gerek olmadığını vurgulamasına rağmen, ortaya çıkan görüntüler, süpermarketlerdeki tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaçlarda kıtlık yaşandığını ortaya koydu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Yeni Zelanda’nın önde gelen market zinciri Countdown, Mount Eden, Auckland ve Warkworth, Kuzey Auckland’daki mağazalarında büyük ölçüde boş tuvalet kağıdı reyonlarının boş olduğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı.

‘EN ÇOK KEDİ MAMASI VE TUVALET KAĞIDI SATILIYOR’

Yeni Zelanda süpermarket zinciri Countdown, tuvalet kağıdı ve kedi mamasının en çok satın alınan ürünler arasında olduğunu ve bazı süpermarketlerin ürünlerin tükenmesini önlemek için temel ürünlere sınırlama getirmek zorunda kaldığını doğruladı.

Auckland Üniversitesi tedarik zinciri uzmanı David Robb, Yeni Zelanda’daki süpermarketlerde tuvalet kağıdının bir ‘yaklaşık bir hafta içinde’ tükenebileceği konusunda uyardı.

Robb, izolasyon kuralları nedeniyle, tedarik zincirlerinin etkileneceğini, yani süpermarketlerin ürünleri ne kadar hızlı stoklayabileceğinde gecikmeler olacağını söyledi.

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