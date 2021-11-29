Omicron paniği riskten kaçışı tetikledi

Yeni varyantın kapanmalara neden olabileceğine ilişkin kaygılar küresel piyasalar üzerinde baskı yarattı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Güney Afrika’dan ortaya çıkan, birkaç ülkede yayılma belirtileri gösteren yeni güçlü bir Covid-19 varyantı piyasaları derinden sarsıyor. Omicron, adı verilen varyantın ekonomilerde yeni bir kapanma dalgasına yol açıp açmayacağı piyasaların yeni bilinmezi oldu. Geçen cuma Şükran Günü dolayısıyla sığ olan piyasaları ‘kırmızı’ya boyayan Nu varyantı piyasada riskten kaçış dalgası başlattı.

Gelişen piyasa varlıkları, hisse senetlerinden tahvillere, güvenli limanlara akın ile birlikte, yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği kazancı da geri verdi.

Şu ana kadar piyasalarda en büyük yarayı ulaştırma ve havacılık hisseleri almış gözüküyor. Önde gelen emtialardan petrol, bakır, nikel ve alüminyum fiyatlarında da sert düşüşler gözleniyor.

PLANLAR DEĞİŞEBİLİR

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, Pfizer’ın Nu varyantına ilişkin iki hafta sonra test kitinin oluşabileceğini açıkladığına işaret ederek, dolayısıyla bu yeni varyantın piyasalarda iki haftanın üzerinde bir risk algısı yaratacağını söyledi. Çitilci, ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikasını sıkılaştırma hızını artırmayı değerlendirdiği bir ortamda, endişelerin artmasının piyasalarda “oyun”u değiştirebileceğini anlattı. Çitilci, “Nu virüsü ekonomik aktiviteyi ciddi hasara uğratacağından dolayı piyasa FED’den haziran, mayısta beklediği faiz artışını 21 Eylül toplantısına öteledi. Dolayısıyla bu FED’in para politikasını da değiştirebilecek bir varyant. Yani bütün yollar Nu varyantına çıkıyor” dedi.

ENDİŞELİ YATIRIMCI DOLARA DÖNER

Önümüzdeki dönemde güçlü dolar temasının devam etmesi bekleniyor. ABD Dolar Endeksi’nin 96 puanın üzerinde kalma potansiyeli bulunuyor. Dolardaki güçlü duruşa karşın ons altın fiyatları 1808-1810 dolar bölgesinde dengelenmeye çalışıyor. Ancak altının ons fiyatında hem Omicron varyantı hem de diğer faktörler dikkate alındığında aşağıda altının ons fiyatının 1.750’ye doğru gerileyebileceği öngörülüyor. Gram altında ise 700 lirada dengelenme var, TL’deki değersizleşme ortamında potansiyelin 750-770 lira bölgesinde olduğu yorumu yapılıyor. Borsa İstanbul’da ise küresel endekslere paralel, ulaştırma ve havacılık sektörlerinde satışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi muhtemel görünüyor.