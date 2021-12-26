Omicron uçuşları etkiledi: 3000’e yakın sefer iptal

ABD merkezli uçuş takip ve veri platformu FlightAware, 25 Aralık günü dünya üzerinde toplamda 2 bin 850 civarında uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Verilere göre aynı gün yaklaşık 9 bin uçuş ertelendi. Uçuşlardaki iptallerin ana sebebinin, Omicron varyantının uçuş personellerini etkilemesi ve havayollarının yetersiz personelle çalışması olduğu belirtildi.

Tüm dünya corona virüsün Omicron varyantı endişesi yaşarken, bu durum havayolu seyahatlerini de etkiledi.

FlightAware verilerine göre, 25 Aralık Cumartesi günü global düzeyde yaklaşık 2 bin 850 uçuş iptal edildi. Şirketin verilerine göre bugün şimdiden 1,650 civarında uçuş iptal edildiği açıklandı. Uçuşlarını iptal eden bazı ABD merkezli havayolları basına, iptallerin sebebinin Omicron kaynaklı personel yetersizliği olduğunu açıkladı.

GÜNLÜK KOVİD-19 VAKA SAYILARI 100 BİN ÜSTÜNE ÇIKIYOR

ABD’de ise son iki gün ortalama vaka sayısı 200 bine yaklaştı. İngiltere‘de geçen perşembe günü ‘119 bin 517′ yeni vaka ve cuma günü ‘122 bin 186’ yeni vaka rapor edildi. Fransa’da ise geçen perşembe günü 91 bin 608 yeni vaka açıklanırken, cuma günü günlük vaka sayısı 94 bin 124 vaka olarak rapor edildi.

Almanya’da ise bugün 16 bin 875 yeni vaka tespit edilirken 114 kişi corona nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya’da 23 Aralık’ta yeni mutasyon Omicron’dan ilk ölümün kayıtlara geçmişti. Yaşamını yitiren kişinin 60-79 yaş aralığında olduğu ifade edilirken, ülkede bugüne kadar toplam 3 binin üzerinde Omicron vakası tespit edildiği açıklandı.

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