Omicron varyantına karşı en etkili tedaviyi açıkladılar

Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan varyantı Omicron tüm dünyada endişeye yol açarken, bilim insanları, varyanta karşı en etkili yöntemi açıkladı.

Sozcu.com.tr

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni corona virüsü varyantı Omicron’a dair uyarılarının ardından ülkeler sırayla önlemlerini açıklarken, İngiltere’den sevindirici bir haber geldi.

Newcastle Üniversitesi’nde Christopher Edwards öncülüğünde yapılan yeni bir araştırma, Hindistan’ın başkenti Delhi’deki corona virüsü hastalarını analiz etti. Yapılan araştırmada, ‘Spidex’ ismi verilen bir ilaç kokteylinin, Covid hastalarını yoğun bakımdan uzak tutmada dört kat daha etkili olduğu ortaya çıkarıldı. Bilim insanları, Spidex isimli ilaç kokteylinde spironolakton ve deksametazon kombinasyonunun kullanıldığını vurguladı.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ ARASINDA EN ETKİLİSİ

Uzmanlar, Spidex ismi verdikleri ilaç kokteylinin bugüne kadar kullanılan ve virüsü tedavi etmek için lisanslanan ilk ilaç olan steroid deksametazona oranla çok daha etkili olduğunu belirledi. Uzmanlar, Spidex isimli ilaç kokteylinin, tüm dünyada endişeye neden olan Omicron varyantına karşı da etkili olduğunu açıkladı.

İngiltere, ilaç kokteylinin daha fazla hayat kurtarabileceğini belirtirken, daha geniş çaplı faz çalışmalarının yapılabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü’ne çağrıda bulundu. Frontiers in Endocrinology dergisinde de yayınlanan denemelerde, Spidex alan 40 Covid hastasının yüksek doz deksametazon alan 40 hastadan çok daha hızlı sürede iyileştiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, yeni tedavi yönteminin virüsü hedef almak yerine, virüsün vücut üzerindeki etkisini ortadan kaldırmaya yönelik çalıştığını ifade etti. İlaç kokteylinin, önceki tedavi yöntemlerine oranla dört kat daha etkili olduğu vurgulandı.

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