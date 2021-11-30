Omicron varyantında son durum: En az 18 ülkede tespit edildi, 70’ten fazla ülke sınırlarını kapadı

Öte yandan aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülke ise Omicron varyantının yayılımını engellemek için kısıtlama ve seyahat yasağı getirdi. Birçok ülke başta Güney Afrika olmak üzere Afrika’nın güneyindeki ülkelerle uçuşları askıya aldı.

Şu ana kadar resmi olarak açıklanan ve Omicron’un yayılmasını engellemek için önlem alan ülke ve bölgeler şöyle sıralanıyor: Angola, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kolombiya, Hırvatistan, Küba, Çekya, Danimarka, Ekvador, Mısır, Estonya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guatemala, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Maldivler, Malta, Fas, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Umman, Pakistan, Paraguay, Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar, Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya, Rusya, Ruanda, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, İspanya, Sri Lanka, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Birleşik Krallık