Omuz Omuza bağış kampanyası CANLI İZLE (Omuz Omuza yardım kampanyasında ne kadar bağış toplandı?)

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ülkemizi sarsan ve hepimizin yüreğini en derinden yaralayan deprem felaketi sonrası Türk futbolu ‘Omuz Omuza’ verdi. Televizyon ve radyolardan gerçekleştirilen ortak canlı yayınla, yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesin bir araya getirilmesi hedefleniyor. Uzun soluklu kampanya süresince elde edilecek gelirler, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Bakan Kasapoğlu: Spor camiası ile gurur duyuyoruz

Omuz Omuz’a programına ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bağlandı. Süper Lig maçlarının önümüzdeki 2 hafta şifresiz olacağını duyuran Kasapoğlu, “Devletimizin ve milletimizin ilk andan itibaren omuz omuza olması hep bizim için gurur tablosuydu. Umarız omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Peş peşe yaşanan depremler ve spor camiasının birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için bir olmasıyla gurur duyuyoruz. Bu gece de inşallah aynı birlik ve beraberliği yaşayacağız. Bu geceye omuz veren futbol camiamızın her bir paydaşına şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

İŞTE OMUZ OMUZA KAMPANYASINA YAPILAN BAĞIŞLAR:

Cantürk Alagöz, Iğdır FK adına Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladı.

Mehmet Ziylan, Flo Ayakkabı adına Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladı.

Trendyol, Omuz Omuza bağış kampanyasına 50 milyon TL bağışladı.

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Kulübü olarak 2 milyon TL bağışladıklarını aktardı.

Nevzat Kaya, Muş 1984 Muşspor adına Omuz Omuza bağış kampanyasına 3 milyon TL bağışladı.

Mehmet Evyap, Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladı.

Bodrumspor futbolcuları adına Fikret Öztürk, Omuz Omuza bağış kampanyasına 1 milyon TL’lik bağışta bulundu.

Napoli forması giyen Eljif Elmas, takım arkadaşlarıyla beraber Omuz Omuza kampanyasına 100 bin Euro’luk bağış yaptı.

Omuz Omuza kampanyasına bağış nasıl ve nereden yapılır?

Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşarken SMS ile çok kolay bir şekilde bağış yapabilirsiniz. SMS ile bağış için ‘DESTEK’ yazıp 8332’ye gönderim sağlayabilirsiniz.

HAVALE YA DA EFT İLE BAĞIŞ İÇİN

HESAP ADI : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

BAĞIŞ YAPMAK İÇİN GÖRSELE TIKLAYABİLİRSİNİZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 80 milyon TL ile ‘Omuz Omuza’ kampanyasını açtıklarını dile getirdi, şu ifadeleri kullandı:

“Önce milletimizin başı sağ olsun diyorum. Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralananlar da inşallah en kısa zamanda acil şifa bulur ve aralarımıza katılırlar. Depremin hemen ilk günü Türkiye Futbol Federasyonu olarak 20 milyon TL bir bağışta bulunduk. Arkasında tüm Süper Lig kulüplerimiz 59 milyon TL bir bağış yaptılar. Yine 1. lig kulüplerimiz 5 milyon TL bir bağış yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu da bunun üzerine 16 milyon TL ekleyecek ve 80 milyon TL ile bugün bu ‘Omuz Omuza’ kampanyasını açıyoruz”

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İnşallah, birlik ve beraberlik unsuru kalıcı olur

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu olaydan ders alıp, dünyanın en güzel ülkesi olan vatanımızı, çocuklarımız için böyle afetlere hazır bir ülke haline getirmeliyiz. Bu liyakatla, bilimle, teknolojiyle oluyor. İnanıyorum ki bundan ders alacağız. Gurur, eşi benzeri görülmemiş olan birliktelik. Bu dayanışmanın eşi benzeri görülmemiş. Ben bu ülkenin kutuplaşmasından çok rahatsız olan bir insanım. Futbol da bu kutuplaşma içinde büyük bir unsur haline geldi. Bu ortamda inşallah, birlik ve beraberlik unsuru kalıcı olur.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Milletimizin büyüklüğünü bir kere daha gördük

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Acımızın çok büyük olduğunu biliyorum. Milletimizin büyüklüğünü bir kere daha gördük. Asıl önemli olan bu desteği hissedebilmektir. Bunun uzun soluklu bir hizmet yarışı olduğunu düşünüyorum. Herkes gücü yettiği kadar katkı yapmalı.

Kylian Mbappe: Elimde olan tüm imkanları kullanacağım

Kylian Mbappe: Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir stratejiydi ve Türkler’in neler yaşadığını tahmin edemiyorum. Bugünkü görev benim için sıra dışı. Çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim.

PSG’nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Omuz Omuza kampanyasına canlı olarak bağlandı.

Ertaç Özbir: Ateş bu sefer düştüğü yeri değil, tüm dünyayı yaktı

Ertaç Özbir: Ülkemizin başı sağ olsun. Çok zor günlerden geçiyoruz. Ateş bu sefer düştüğü yeri değil, tüm dünyayı yaktı. Depreme İstanbul’da yakalandık. Ailemizden birine bir şey olduğunu sandık ve öyle de olduğunu öğrendik. Tüm Türkiye benim ailem. İnşallah, umut edilen yardımları toplar ve milletimize hayırlı oluruz.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın önderliğinde düzenlenen yardım kampanyasını Acun Ilıcalı sunuyor. Stüdyoda bulunan isimler şu şekilde:

BAŞKANLAR:

Mehmet Büyükekşi (TFF), Lale Orta (MHK), Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş), Ali Koç (Fenerbahçe), Dursun Özbek (Galatasaray), Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor), Memik Yılmaz (Gaziantep), Göksel Gümüşdağ (Başakşehir), Fatih Özgökçen (Konyaspor), Mecnun Otyakmaz (Sivasspor), Nahid Ramazan Yamak (Giresunspor), Aziz Çetin (Antalyaspor), Tarık Aksar (Ümraniyespor), Hasan Çavuşoğlu (Alanyaspor), Fatih Saraç (Kasımpaşa), Ali Çamlı (Kayserispor), Süleyman Hurma (Karagümrük), Faruk Koca (Ankaragücü), Ecmel Sarıalioğlu (İstanbulspor).

TEKNİK DİREKTÖRLER:

Stefan Kuntz (A Milli Erkek Futbol Takımı), Necla Güngör Kırağası (A Milli Kadın Futbol Takımı), Osman Çakmak (Ampute Futbol Milli Takımı), Rıza Çalımbay (Sivasspor), Ersun Yanal (Alanyaspor), Şenol Güneş (Beşiktaş), Jorge Jesus (Fenerbahçe), Okan Buruk (Galatasaray), Abdullah Avcı (Trabzonspor), Volkan Demirel (Hatayspor), Erdal Güneş (Gaziantep), Recep Uçar (Ümraniye), Fatih Tekke (İstanbulspor), Rıza Çalımbay (Sivasspor), Vincenzo Montella (Adana Demirspor), Çağdaş Atan (Kayserispor), Andrea Pirlo (Karagümrük), Sedat Ağçay (Ankaragücü), Selçuk İnan (Kasımpaşa), Hakan Keleş (Giresunspor), Nuri Şahin (Antalyaspor), Emre Belözoğlu (Başakşehir), Yılmaz Vural (Yeni Malatyaspor).

ÖZEL KONUKLAR:

Hamit Altıntop, Cüneyt Çakır, Fatih Terim, Gökhan Zan, Mustafa Denizli, Mehmet Topal, Nihat Kahveci, Arda Turan.

FUTBOLCULAR:

Okan Şahiner (Ampute Futbol Milli Takımı), Cenk Tosun, Alexandru Maxim, Tayyip Talha Sanuç, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Salih Uçan (Beşiktaş), Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Emre Akbaba (Adana Demirspor), İsmail Yüksek, Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Enner Valencia, Attila Szalai (Fenerbahçe), Fernando Muslera, Yunus Akgün, Okan Kocuk, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis (Galatasaray), Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Umut Bozok, Trezeguet, Edin Visca, Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Emiliano Viviano, Adem Ljajic, Salih Dursun, Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Tomislav Glumac (Ümraniyespor), Veysel Sarı, Bertuğ Yıldırım (Antalyaspor).

Omuz Omuza kampanyası hangi kanallarda yayınlanıyor?

Ülkemizi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında; A Spor, beIN Sports, Spor Smart, sportstv, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8’in ortak canlı yayın gerçekleştirdiği “Omuz Omuza” dayanışma ve yardımlaşma kampanyası bugün başladı. Saat 20.00’de başlayacak kampanya, 15 Haziran’a kadar devam edecek.

Omuz Omuza kampanyasına kimler katıldı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın önderliğinde düzenlenen yardım kampanyasında kulüp başkanları, futbolcular, teknik direktörler ve spor camiasının önde gelen isimleri yer aldı. Kampanya özel programına yurt dışından FIFA, UEFA ve yabancı futbol federasyonlarının yetkilileri ile yıldız futbolcuların da katılması bekleniyor.

Beşiktaş’ı temsil eden isimler:

Ahmet Nur Çebi

Şenol Güneş

Cenk Tosun

Rachid Ghezzal

Necip Uysal

Vincent Aboubakar

Atiba

Alexandru Maxim

Salih Uçan

Tayyip Talha Sanuç

Fenerbahçe’yi temsil eden isimler:

Ali Koç

Jorge Jesus

Altay Bayındır

Arda Güler

Enner Valencia

Mert Hakan Yandaş

Attila Szalai

Galatasaray’ı temsil eden isimler:

Dursun Özbek

Okan Buruk

Fernando Muslera

Bafetimbi Gomis

Kerem Aktürkoğlu

Yunus Akgün

Okan Kocuk

Trabzonspor’u temsil eden isimler:

Ahmet Ağaoğlu

Abdullah Avcı

Uğurcan Çakır

Anastasios Bakasetas

Edin Visca

Yusuf Yazıcı

Abdulkadir Ömür

Dorukhan Toköz

Trezeguet

Umut Bozok

Süper Lig ekiplerinin futbolcularından ‘Omuz Omuza’ kampanyasına destek

‘Omuz Omuza’ kampanyasına futbolculardan destek geldi. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün; Fenerbahçeli Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz; Beşiktaşlı Alexandru Maxim, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç; Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Stefano Denswil ve Manolis Siopis’in yanı sıra birçok Anadolu kulübünün futbolcuları, video mesaj göndererek kampanyaya destek verdi.

85 Milyon Omuz Omuza yaralarını birlikte saracak

“Omuz Omuza” dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startı 1 Mart’ta verildi. Deprem bölgelerine konteyner ve tüm barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak kampanya 15 Haziran’a kadar devam edecek.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1 Mart 2023 Çarşamba günü 20.00’da başlayarak televizyon ve radyolardan gerçekleştirilecek ortak canlı yayınla, yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefliyoruz.

Söz konusu yayını, Kulüp Başkanlarımız, futbolcularımız, milli takım oyuncularımız, teknik direktörlerimiz, sanat dünyası ve spor basını başta olmak üzere camiamızın önde gelen isimleri ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu dönemde desteğini yakın bir şekilde hissettiren FIFA, UEFA, yabancı Futbol Federasyonlarının yöneticilerinin ve uluslararası yıldız futbolcuların da organizasyona katılımını bekliyoruz.

Uzun soluklu kampanya süresince elde edilecek gelirler, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Büyük afet sonrasında yaraları sarmak ve toparlanma döneminde halkımıza futbol dünyası olarak desteğimizi güçlü şekilde hissettirmek adına omuz omuza veriyor; hep birlikte milletimizin geleceğe yönelik kaygılarını azaltmak, umutlarını yeniden yeşertmek için çalışıyoruz.

1 Mart’ta takımlarımızın bütün renklerini kırmızı-beyaz altında buluşturuyor ve futbolun iyileştirici gücüyle büyük bir sinerji yaratmayı umuyoruz. Biz 85 milyonluk dev bir aileyiz. Acımız da gözyaşımız da bir. Futbol sadece futbol değil, yardımlaşmak ve omuz omuza vermek demek. İşte bu yüzden; her bir ferdimizi omuz omuza verip “iyiliğe” davet ediyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. 1 Mart’ta herkesi ekranların başında kampanyamıza destek olmaya bekliyoruz. Gelin, yaralarımızı hep birlikte saralım.”

BAKAN KASAPOĞLU “1 MART’TA TEK YÜREK OLUYOR, YARALARIMIZI BİRLİKTE SARIYORUZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Omuz Omuza” dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına destek veren herkese teşekkür ederken, şu değerlendirmede bulundu:

“Futbolun ülke tarihimizde çok önemli bir yeri var. Akıllarımıza kazınan, kalplerimizde yer etmiş, milletimizi gururlandırmış bir çok başarının yaşandığı bir branş futbol. “Yüzyılın Felaketi” süresince gördük ki spor; dayanışmanın da önemli sembollerinden biri.

Güzel anılar biriktirmemize vesile olmuş, bizi tüm dünyada onurla temsil etmiş futbol dünyamızın bu zor günlerde bir araya geliyor olması çok anlamlı.

Bir tarafında rekabet olan futbolun, ihtiyaç duyulduğu zaman camia fark etmeden birleşiyor ve tek amaç uğrunda ele ele veriyor olması milletimizin ve bu toprakların asil duruşunun da bir ispatı.

Bizim sevincimiz de, acımız da bir. Bu vesileyle “Omuz Omuza” dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Sadece iyi günde değil, zor günde de bir olduğumuzu gösteren Türk milletinin her bir ferdine saygılarımı sunuyorum. 1 Mart’ta tek yürek oluyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz.”