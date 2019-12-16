On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (16.12.2019)

On Numara her hafta en az bir talihliye ikramiye veriyor. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. Vatandaşlar MPİ’nin http://www.mpi.gov.tr/ adresinden çekilişi canlı izleyebiliyor. MPİ büyük ikramiye tutarı olarak 570 bin 630 TL belirledi.

16 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada alacak.

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EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞLER

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar)

ödenmektedir.