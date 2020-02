On Numara sonuçları belli oldu! On Numara büyük ikramiye dörde bölündü

Her Pazartesi günü olduğu gibi 10 Şubat On Numara çekiliş sonuçları merakla araştırılıyor. Binlerce kişinin kuponlarını doldurarak beklediği, en fazla ödül dağıtan şans oyunları arasında yer alan On Numara sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ile belli oldu. On Numara’da ikramiye kazanabilmek için 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. İşte, On Numara sonuçları…

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları:

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto