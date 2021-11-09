Önce annesini suçladı, sonra da tangalı pozlarını paylaştı

Britney Spears, sosyal medyada yine olay oldu. Ünlü şarkıcı önce annesi Lynne’i 13 yıldır süren vasiliğin arkasındaki beyin olmakla suçladıktan sonra, tangalı fotoğraflarını paylaştı.

Sozcu.com.tr

Vasilik davasında her geçen gün yeni iddialarla gündemi sarsan Britney Spears, son olarak geçen hafta annesi Lynne’e karşı şok edici suçlamalarda bulundu. Annesine yazdığı öfke dolu paylaşımları kısa bir süre sonra silen Spears, Instagram gönderisinde, ‘Ne yaptığını tam olarak biliyorsun’ dedi.

Lynne Spears, vasilik konusunda, eski kocası olan Jamie ile olan davasında Britney’nin tarafını tutmaya çalışmıştı; ancak şarkıcı, annesinin desteğini hep geri çevirdi. Son olarak da annesinin, bu hikayedeki gerçek kötü adam olduğunu söyledi.

HAYATIMI MAHVETTİ

Britney Spears, “Babam bir vasilik düşünecek kadar akıllı değildi” dedi.

Şarkıcı, Instagram’da da “Dünyanın en tehlikeli hayvanı sessiz, gülümseyen bir kadındır” yazan bir mesaj yayınladı. Resmin altına da “Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir; ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu” diye yazdı.

Spears satırlarına şu şekilde devam etti: “Gizlice hayatımı mahvetti…”

Lynne Spears, Temmuz ayında kızının babasını koruyucu olarak görevden alma girişimlerini destekleyen yeminli bir bildiri yayınlamıştı: “Bana göre James P. Spears’ın hem profesyonel hem de kişisel düzeyde kızımın çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koymaktan aciz olduğu açık.”

ÖZGÜRLÜĞÜNÜ PAYLAŞIMLARIYLA PEKİŞTİRİYOR

Yine de Jamie Spears, Lynne’i yanında olmayan bir anne olmakla suçladı ve Louisiana’daki malikanesi için Britney tarafından yılda 150.000 dolar ödendiğini iddia etti.

69 yaşındaki Jamie Spears, 7 Eylül’de vasiliği sona erdirmek için bir dilekçe verdi. Geçen hafta Yargıç Brenda Penny’e yasal çekişmelerden bitkin düştüğünü söyleyerek anlaşmadan resmen çekildiğini söyledi.

Spears, annesini suçladıktan kısa bir süre sonra da özgürlüğünü âdeta pekiştirircesine tangalı fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.

İlginizi Çekebilir Britney Spears’tan ailesine öfke dolu mesaj: Adalet istiyorum İlginizi Çekebilir Britney Spears’ın babası vasilik davasından sonra kendine yeni avukat tuttu İlginizi Çekebilir Verdiği kiloları dansla kutladı: Britney Spears karın kaslarını sergiledi