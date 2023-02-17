Önce bağış, sonra mevzuatı geldi

Depremzedeler için açılan yardım kampanyasına katılan bankalar, Bankacılık Kanununu dikkate bile almadan yasal sınırların çok üzerinde bağış yapınca yüklü cezalarla karşı karşıya kaldı. Cezalı duruma düşen bankaları ise, bir gün sonra yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kurtardı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Bankacılık Kanunundaki bağış sınırı Kahramanmaraş depremi nedeniyle ilan edilen OHAL süresince kaldırıldı. Böylece kamu bankaları 37.2 milyarlık yüklü cezadan kurtuldu.

Bankacılık yasasına göre, bir bankanın bir yıl içinde yapabileceği bağış tutarı yasal özkaynaklarının binde 4’ünü geçemiyor. Aksi halde, yasal sınırı aşan bağış tutarı kadar bankalara idari para cezası kesiliyor. Kampanyaya katılan 3 kamu bankası yasa gereği en fazla 1 milyar 745 milyon lira bağış yapabilecekken tam 39 milyar liralık bağışta bulundu. BDDK, limiti aşan bağış nedeniyle 3 bankaya toplamda 37 milyar 225 milyon lira ceza kesme durumuyla karşılaştı. Ancak ertesi gün çıkarılan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, bağışı sınırlayan maddenin OHAL döneminde uygulanmayacağı hükmü geldi.