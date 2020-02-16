Önce bariyerlere sonra başka otomobile çarptı: 2 ölü

Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı mevkisinde yaşandı. Ankara istikametinde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrularak aynı istikametteki bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardaki kişiler itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazaya neden olan otomobildeki Hüseyin Özkan (24) ile Evren Yılmaz‘ın (24), olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. (DHA)