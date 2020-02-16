Önce bariyerlere sonra başka otomobile çarptı: 2 ölü

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Alaturka Online
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Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı mevkisinde yaşandı. Ankara istikametinde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

Polisler kazanın olduğu noktayı güvenlik şeridine alırken trafik ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için trafiğin kontrollü olarak akmasını sağladı. (FOTO: DHA)

Otomobil, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrularak aynı istikametteki bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardaki kişiler itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazaya karışan diğer sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (FOTO: DHA)

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazaya neden olan otomobildeki Hüseyin Özkan (24) ile Evren Yılmaz‘ın (24), olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. (DHA)

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