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26 Nisan 2023
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Önce eşini sonra dayısını öldürdü

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz ile dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürerek tartıştı.

BAŞINI KESTİ

Tartışma sırasında Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz’ın başını bıçakla kesip kaçtı. Güvenlik güçlerinin yakalamak için peşine düştüğü Şıhlı Solmaz, bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine geldi.

DAYISINI DA VURDU

Şıhlı Solmaz, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısı Güngör Yıldız’ı Narlı Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda  tabancayla başından vurup, kaçtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi’ne götürülen Güngör Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şıhlı Solmaz’ı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Cinayetlerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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