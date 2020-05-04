Önce FETÖ sonra da DHKP-C üyesi yapılan memur işe iade edildi

SAVCI TAKİPSİZLİK VERDİ

Bu arada Ayhan hakkında emniyete de isimsiz ve imzasız “PKK yandaşıdır”, “DHKP-C ve MLKP sempatizanıdır” şeklinde ihbarlar gelmeye devam etti.

Savcılık soruşturma sonunda yeterli şüphe oluşturacak nitelikte delil elde edilmediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine Ayhan, OHAL komisyonuna başvurarak göreve iadesini istedi.

Ancak komisyon, Ayhan’ın iade talebini ihbar mektuplarına dayanarak reddetti. Ayhan’ın “DHKP/C-HÖC içerisinde faaliyet gösterdiği, MKP ve PKK terör örgütleri sempatizanı olduğu, eylem ve etkinliklerine katıldığı” öne sürüldü.

Önce FETÖ ardından DHKP-C ile irtibatlı olduğu iddia edilen Ayhan, komisyon kararının kaldırılması ve işe iadesi için bu defa idare mahkemesinde dava açtı.

Davaya bakan Ankara 19. İdare Mahkemesi de, komisyon kararı ile soruşturma dosyası arasında tutarsızlık olduğu, terör örgütleriyle irtibatına ilişkin de bir delil bulunmadığı gerekçesiyle Ayhan’ın işe iadesine karar verdi.