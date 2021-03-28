Önce kendi ücretlerini 24 bin liraya çıkardılar

Önceki gün olağan genel kurul toplantısını gerçekleştiren Borsa İstanbul A.Ş.’de yeni yönetim kurulunun yaptığı ilk icraat, kendi ücretlerine yüzde 33 oranında zam yapmak oldu. Aylık net huzur hakkı ücreti, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan için mevcut 24 bin TL’de sabit kalırken, Yönetim Kurulu üyeleri için yüzde 33.3 zamla 18 bin TL’den 24 bin TL’ye yükseltildi.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE

Kamuda memur maaşları 2021 başında sadece yüzde 7 oranında artarken, aralarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da olduğu Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücreti, yüzde 14.60 olan 2020 enflasyon oranının çok üzerinde zamlanmış oldu.

Vergi ödememeleri eşitlik ilkesine aykırı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Batı, yönetim kurulu üyelerinin ücret için vergi ödememelerinin hukuksuz olduğunu belirtti. Batı, “Bu Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırı” dedi.