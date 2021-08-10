Önce tarım sonra orman bitti

AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bugüne kadar 120 milyar dolarlık tarımsal ürün ithal edilirken çiftçi borç batağına düştü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli döneminde, 2018-2020 yılları arasında yanan orman alanları yüzde 272 arttı.

DENIZ AYHAN

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar 120 milyar dolarlık tarımsal ürün ithal edildi. Çiftçi borç batağına düşerken, ithalata milyarlarca para ödendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli döneminde, 2018-2020 yılları arasında yanan orman alanları da yüzde 272 arttı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal SÖZCÜ’ye, “Pakdemirli, rekorunu bu yıl daha da geliştirdi. Saman bile ithal edip tarımdaki başarısızlığının yanında Cumhuriyet tarihine orman yangınları ile de geçti” dedi.

HER ŞEY İTHAL

AKP’nin iktidarda bulunduğu 19 yılda 5 milyon ton arpa ithal ederek, 1 milyar 200 milyon TL ödedik. 75 milyon ton buğday ithalatına yaklaşık 20 milyar TL, 23.7 milyon ton mısır ithalatına 5.5 milyar TL, 3 milyon ton çeltik ithalatına, 1 milyar 150 milyon TL verildi. 3 milyon ton pirinç ithalatına 1.6 milyar TL, 600 bin ton kuru fasulye ithalatına 665 milyon TL, 457 bin ton nohut ithalatına 564 milyon TL, 4 milyon 200 bin ton kırmızı ve yeşil mercimek ithalatına 2 milyon 750 bin TL, 11 milyon 618 bin ton yağlık ayçiçeği ithalatına 6 milyar TL, 31 milyon ton soya fasulyesi ithalatına 13.3 milyar TL ödendi. Aynı dönemde 15 milyon ton pamuk ithal edilerek 25 milyon TL ödendi. 170 bin ton çay ithal edilip 409 milyon TL harcandı. 3.5 milyon ton ithal muz için de 1 milyar 602 bin TL ödendi. 19 yıllık AKP döneminde toplam tarımsal ürün ithalatına 120 milyar dolarlık ödeme yapıldı.

YANGINLAR % 272 ARTTI

Pakdemirli döneminde orman yangınlarının zararları da katlanarak büyüdü. Pakdemirli bakan olduğunda yılda yaklaşık 5 bin 644 hektar orman alanı yanıyordu. 2020 yılında bu alan yüzde 272 artarak 20 bin 971 hektara çıktı. 2021’de ise zarar büyüdü. Yalnızca Antalya Manavgat’ta 60 bin hektar ormanlık alan yandı. NASA’nın uydu görüntülerinden aldığı verilere göre 293 bin 278 hektar alanımızı 28 Temmuz’da başlayan yangınlarda kaybettik. Bu Türkiye tarihindeki orman yangınlarında en yüksek kaybedilen alan oldu.

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yaptığı açıklamada, “Pakdemirli her geçen gün olumsuz rekorlar kırıyor. Tarımdaki başarısızlığının yanında Cumhuriyet tarihinde en çok onun döneminde orman yandı” dedi ve şunları söyledi:

“Sebze meyve bahçeleri yanan çiftçi en az 5 yıl ürün alamayacak. Hayvanı ölen besici ne yapacak? Yangın geliri düşük orman köylüsüne de darbe vurdu. Zeytin, badem, ceviz, kiraz ve nar bahçeleri yandı. Muğla’da çam balı yok olma tehlikesinde. Dünyada çam balı üretiminde önemli bir paya sahip olduğumuz üretimimizi kaybettik. Arıcılar çok zor durumda. Orman yandığında ‘yeniden yeşertiriz’ demekle olmuyor. Ağaç dikmekle orman kazanılmıyor. Zamanında tedbir almazsan ülkeyi ateşe atarsın.”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye genelindeki il ve ilçelerde hizmet veren 763 ziraat odasının da katılımıyla yangın afetinde zarar gören çiftçiler ve yanan alanların ağaçlandırılması için yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Bayraktar, “Ziraat Odası Başkanlarımızın da katıldığı hasar tespit heyetleri, yangınlardan etkilenen çiftçilerimizin, en başta hayvan varlıkları olmak üzere evleri, müştemilatları, ekili ve dikili alanları, seraları, traktörleri, tarım alet ve makinelerinin zararlarıyla ilgili tespitlerini sürdürüyorlar. Çiftçilerimizin temel ihtiyaçları ile birlikte özellikle hayvancılık yapan çiftçilerimizin hayvanları için gerekli olan yem, saman ve ot gibi ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyorlar” dedi.