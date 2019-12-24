VE ERKEK TERÖRÜ… BİTMİYOR… SONU GELMİYOR. BUGÜN AKIL ALMAZ BİR OLAY DA ADANA'DA YAŞANDI. BİR ADAM, OTOMOBİLLE GİDERKEN, DİREKSİYON BAŞINDA OTURAN KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLADI. KIZIN ÇIĞLIĞINI DUYAN ESNAF DA, ADAMI ARAÇTAN İNDİRİP LİNÇ ETMEYE KALKTI Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Önce tartıştı sonra bıçakladı!