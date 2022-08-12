Önce temel atıldı sonra ihaleye çıkıldı

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, fındıktan karbon elde etmek için geçen ay Aktif Karbon Üretim tesisinin temelini törenle attı. Belediye yapımına başlanan tesisler için ihale duyurusu yaptı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Önce işi veriyorlar. Arkasından ihale yapıyorlar. Yani işin sahibi belli ihaleyi de prosedür olarak yapıyorlar” dedi.

İsmail AKDUMAN

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 19 Temmuz günü Perşembe ilçesinde 3 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan ve ilk etapta 22 bin ton fındık kabuğundan 2 bin 200 kilogramlık aktif karbon üretileceği belirtilen “Aktif Karbon Üretim Tesisi” için temel atma töreni düzenledi.

Görkemli bir şekilde yapılan temel atma töreninde konuşan Güler, “600 bin ton fındıktan 300 bin ton kabuk çıkıyor. Biz önceden bu fındık kabuğunu yakıyorduk. Şimdi 22 bin ton kabuğu alacağız bundan 2 bin 200 kilogramlık aktif karbon yapacağız” diyerek tesisin tanıtımını yaptı.

TEMEL ATILDIKTAN 1 AY SONRA İHALEYE ÇIKILDI

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise, tesisler yapımı için 8 Temmuz’da ihaleye çıkıldığını ancak daha sonra bu ihalenin iptal edildiğini söyleyerek, “Buranın ihalesi 19 Ağustos yani bir hafta sonraya ilana çıktı. Yani 3 hafta önce temelini attıkları yerin ihalesi, 1 hafta sonra yapılacak. Önce işi veriyorlar arkasından ihaleyi yapıyorlar. Yani işin sahibi belli ihaleyi de prosedür olarak yapıyorlar. Kardeşim böyle yapmayın. Açıkça her şeyi dağıtın. Belediyenin çadır tiyatrosu devam etmektedir halkla alay edilmektedir. Ve biz bunu soru önergesiyle TBMM‘ye sorduk, henüz bir cevap gelmedi. Bu, ‘siz yapın kardeşim arkadan biz mevzuatı, kanunu yetiştiririz’ anlayışının aynısı. Daha önce İhalesi iptal edilen yerin ihalesi, temel atma töreninden 1 ay sonra yapılacaktır” diye konuştu. Adıgüzel bunun ihaleye fesat karıştırma yöntemi olduğunu ileri sürdü.

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