Önce yaktı, sonra izledi

Olay, 10 Haziran’da Kağıthane, Çağlayan, Taşlık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 05.45 sıralarında, bir kamyonette başlayan yangın, 3 otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürülürken, araçlarda maddi hasar oluştu.

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İZLENDİ

Yangınla ilgili çalışma yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alevlerin kaynağı olan kamyonetin kasasında evsiz insanların yattığını belirledi. Yangının kundaklama kaynaklı olabileceğini değerlendiren ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Görüntülerde, yangından 15 dakika önce kamyonet kasasından 40’lı yaşlarda bir kişinin indiği belirlendi. Şüphelinin kamyonetten biraz uzaklaşarak, aracı izlemesi polisin dikkatini çekti. Yangın başlayana kadar gözlerini kamyonetten ayırmayan şüphelinin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

13 SUÇ KAYDI

Polisin çevrede soruşturduğu şüphelinin Ümit A. olduğu anlaşıldı. “Yangın çıkarma” ve farklı suçlardan 13 kaydı olan şüpheli 18 Temmuz sabahı Çağlayan Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde gözaltına alındı. Olay sabahı kamyonet kasasından indiğini inkar eden şüpheli kamera kayıtları izletilince, görüntüdekinin kendisi olduğunu kabul etti. Şüpheli işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

İlginizi Çekebilir Kağıthane’yi yakan ‘Neron Ümit’ yine serbestİlginizi Çekebilir ‘Saadet zinciri’ iddiasıyla suç duyurusu