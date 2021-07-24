Önce yaşadığı evin çatısını yaktı, sonra itfaiyecilere saldırdı

Olay, akşam saatlerinde Nişanca Mahallesi, Molla Taşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı binanın çatısını yaktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıyı yakan kişi yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri çatıda bulunan tuğlaları fırlattı.

Çatıdaki şahıs, polisin dakikalarca süren ikna çabalarının ardından teslim olurken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Binanın çatısından yükselen alevler ise kısa sürede kontrol altına alındı.

“2 GÜN ÖNCE BİNAYI YAKACAĞINI SÖYLEMİŞTİ”

Görgü tanığı Halil İbrahim Enes, “Burada oturuyorduk. Baktığımızda bir kişi dama çıkmış evi yakıyordu. Biz de polis ve itfaiyeyi çağırdık. Ekipler gelince de herkese taş atmaya başladı. Kendisini tanımıyorum. Polisler de kendisini alıp götürdü. 2 gün önce binayı yakacağını söylemişti. Bugün de söylediğini yaptı” diye konuştu. DHA

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