Önce yola yattı, sonra araçlara saldırdı! Adana bu kadını konuşuyor

Adana merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’nde bir kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi.
Birkaç dakika süren bu olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medya platformunda paylaşıldı.
Yola yatan kadın, kendisine tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalıştı. DHA
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