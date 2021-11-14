ÖNEMLİ İŞLER DAİRESİ; TÜRK İSTİHBARATININ MAHREM HİKAYESİ!





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — "Bir Cüneyt Özdemir Öz-Belgeseli" serisi devam ediyor. Cüneyt Özdemir, Diyarbakır'da intihar komandosuyla röportaj yapıyor. Bu intihar komandoları kimdir, nasıl seçilir, nasıl ölüme gidiyorlar ve ne düşünüyorlar? Susurluk Olayı'nda neler yaşanmıştı? Hanefi Avcı hangi bilgileri paylaşmıştı?Cüneyt Özdemir, dönemin Emniyet İstihbarat ve MİT arasındaki ilişkinin perde arkasını gözler önüne seriyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir