Onlarca kişiye mezar olmuştu…. Yıkım durdu, vatandaşlar tedirgin!

Kolon kesme ve kuru dere yatağına yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen Diyar Galeria sitesinin ayakta kalan ancak yıkık durumda olan devasa iki bloğu içeride mahsur kalan evcil hayvanlar nedeniyle durdurulmuştu.

Kedilerin kurtarılmasından sonra bu kez 3 katı AVM olan Galeria’daki avukat, mali müşavirlik, özel şirket büroları da eşyaların tahliyesiyle ilgili mahkemeye başvuru yaparak yıkımın durdurulmasını istemiş, ardından da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la görüşerek kıymetli ziynet eşyaları, icra ve haciz takiplerinin yapıldığı bilgisayar ve önemli evrak ve dosyaların çıkarılmasını istemişlerdi.

NE YIKIYORLAR, NE DE EŞYALAR İÇİN İZİN VERİYORLAR

Büro ve konut sahiplerinin bu isteği üzerine yıkım geçici süreliğine durduruldu.

Ancak ne eşyaların çıkarılmasına izin verildi, ne de yıkım gerçekleşti. İnsan sirkülasyonu ile trafik akışının yoğun olduğu noktada bulunan Galeria’daki yıkımın durması vatandaşları da tedirgin ediyor.

Olası bir sarsıntıda çökme ihtimaline karşı cadde depremin ilk gününden beri yaya ve araç trafiğine kapatılırken, zorunlu kullanılan alternatif yol ve güzergâhlar da mesai saatlerinde tıkanıyor.

Vatandaşlar, “Bu manzarayı artık görmek istemiyoruz. Bir an önce burayı yıksınlar. Göz göre göre ikinci bir felakete davetiye çıkarılmasın” diyor.

HERKES VAR AMA RUHSATI VEREN DENETLEYİCİLER YOK

Bu arada Diyar Galeria soruşturmasında tutuklu sayısı 12’ye yükseldi.

Tutuklananlar arasında binanın yüklenici müteahhit firma sahibi, kardeşi ile kolon ve kiriş kestikleri iddia edilen 2 market çalışanı, spor merkezi salonu işletmecisi ve bir tekstil dikim atölyesi sahibi bulunuyor.

İnşaat mühendisi ve proje aşamasında görev alan 3 kişi hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı uygulandı.

Müteahhitlik ortağı bir şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ancak olayda ihmali veya ağır kusuru bulunan proje ve ruhsat aşamasındaki işlemlere onay veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve dönemin Bayındırlık İskân İl Müdürlüğü görevlileri hakkında şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

BİLİRKİŞİLER GÜVENLİK NEDENİYLE KEŞİF YAPAMADI

Bu arada soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu savcılarınca kolon kesildiği iddiasıyla tekstil atölyesi ve spor merkezinde keşif yapılması için görevlendirilen bilirkişiler de keşif sırasında olalı bir sarsıntı veya çökme ihtimaline karşı can güvenlikleri nedeniyle keşif yapamadı.

Bunun üzerine kolon ve kirişlere müdahale iddiasıyla gündeme gelen işyerlerinin sosyal medyada çekilmiş görüntü ve fotoğrafları şüpheliler tarafından soruşturma dosyasına incelenmek üzere eklendi.

“HAVUZ PROJEDE VARDI ANCAK SONRADAN BÜYÜTÜLDÜ”

AVM ve konutlardan oluşan 4 bloklu Galeria sitesinin dışarıdan tek bir yapı gibi görünse de her bloğunun ayrı ayrı temeller üzerine kurulduğu, Galeria ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasındaki bir parkın altındaki kapalı otoparktan da Galeria AVM’ye yaya geçişleri için bir kapı açıldığı tespit edildi.

Ancak bu kapının ilk onaylı projede yer aldığı tespit edildi. Tutuklanan spor salonu işletmecisi, eksi kattaki havuzun ruhsatlı projede olduğunu, sonradan buraya havuz inşa etmediğini, sadece zaman içinde yıpranan zemin seramiklerini revize ettiğini söyledi.

Tutuklanan müteahhit ise havuzun projede olduğunu, ancak sonradan gerek temele doğru derinlik, gerekse enlem ve boylamına doğru kazı yapılarak havuzun büyütüldüğü iddiasında bulunarak spor salonu işletmecisini suçladı.

NİHAİ RAPORA GÖRE SORUŞTURMAYA YÖN VERİLECEK

Havuzun olduğu spor salonunun bulunduğu blok yıkılmazken bilirkişi heyeti güvenlik nedeniyle içeride keşif yapamıyor.

Bilirkişi heyeti, ruhsat verilen onaylı projeyi inceledikten sonra binanın yıkılma nedenlerini kapsamlı nihai bir rapor düzenleyerek savcılığa sunacak.

Rapordaki kusur oranına göre tutuklanan şüpheliler hakkında işlem yapılacak.