Onlarca Yahudi yerleşimci, 3 hafta aradan sonra İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

KUDÜS (AA) – İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 3 hafta aradan sonra baskın yaptı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi, tansiyonun yükseldiği 4 Mayıs'tan itibaren Filistinlilerin direnişinden dolayı Aksa'ya giremeyen Yahudi yerleşimcilerin Harem-i Şerif'e girmesine izin verdi.

İsrail polisinin, baskından önce ibadet edenleri alandan uzaklaştırdığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 50 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisinin eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, Vakıflar İdaresinden Mescid-i Aksa muhafızı Fadi Alyan'ın yanı sıra İdareye bağı Aksa'nın Yeniden İmarı Komitesinden İsa ed-Dibağ ve Basim Zağir, Aksa'daki el yazmaları bölümünde görevli Ali Vazuz ile ibadet için gelenlerden bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye ise İsrail polisi, sabah saatlerinde Kudüslü gençlerin Aksa'ya girişini engelledi.

Güvenlik güçleri ayrıca Harem-i Şerif'in kapılarında kimlik belgelerine el konulması gibi bazı kısıtlamalar getirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu da (KAN) 3 hafta aradan sonra Harem-i Şerif'in Yahudi yerleşimciler için açıldığını aktardı.

KAN, Aksa'da şiddetli çatışmaların yaşandığı ramazan ayının son 10 gününden bu yana bölgenin fanatik Yahudilere kapalı olduğu haberine yer verdi.

Yahudi yerleşimciler, gerilimin tırmandığı 4 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin direnişinden dolayı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyemiyordu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.